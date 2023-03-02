Экс-премьера Италии будут судить за гибель людей от коронавируса Экс-премьер Италии Конте стал подозреваемым по делу о первых месяцах пандемии

Фото: Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джузеппе Конте

Экс-премьер Италии Джузеппе Конте стал подозреваемым по уголовному делу о действиях властей страны в первые месяцы пандемии, сообщила газета La Repubblica. По версии следствия, правительство не приняло своевременные меры по введению карантина в ряде населенных пунктов Бергамо, где фиксировали одни из самых высоких показателей смертности. Всего фигурантами стали около 20 человек, в том числе экс-глава Минздрава Роберто Сперанца и еще ряд чиновников, некоторые из которых до сих пор занимают свои посты.

Расследование о действиях властей Италии в начале пандемии продолжалось около трех лет. Помимо бывшего премьера и министра здравоохранения, фигурантами дела также стали губернатор Ломбардии Аттилио Фонтана и руководитель Высшего института здоровья Италии Сильвио Брузаферро. Прокуратура города Бергамо полагает, что власти недооценили опасность вспышки коронавируса, что в результате привело к резкому росту заболеваемости.

Провинция Бергамо стала одной из самых пострадавших в период пандемии. По мнению вирусолога Андреа Крисанти, своевременное введение карантина позволило бы спасти жизни свыше четырех тысяч человек. Следствие подозревает, что власти не включили ряд населенных пунктов в красную зону после того, как там были выявлены первые случаи инфекции.

После начала пандемии, весной 2020 года, показатели смертности в Бергамо выросли в шесть раз по сравнению с прошлыми годами. Впоследствии общественная группа подала к правительству Италии иск, потребовав компенсации за их действия в начале пандемии.

Ранее стало известно, что власти Великобритании в начале пандемии рассматривали возможность уничтожения всех домашних кошек, предполагая, что они могут передавать людям коронавирус. Бывший министр здравоохранения страны Джеймс Бетелл подтвердил, что в какой-то момент такая идея действительно обсуждалась.