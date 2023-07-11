Критиковавшего Шольца экс-посла в ФРГ уволили с поста замглавы МИД Украины Экс-посла Украины в Германии Мельника сняли с должности замглавы украинского МИД

Фото: Stefan Puchner/dpa/Global Look Press

Андрей Мельник

Бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника сняли с должности заместителя главы украинского МИД. Соответствующее решение приняла Верховная рада на заседании 11 июля, сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

Мельник Андрей Ярославович уволен с должности заместителя министра иностранных дел Украины, — написал Мельничук.

Украинское издание Liga.net назвало причиной его увольнения переход на другую работу.

Мельник ранее не раз негативно отзывался о немецком руководстве, поскольку власти ФРГ, по его мнению, медлили с поставками вооружения. Он выкладывал пост с улиткой, тянущей патрон, намекая на медлительность немецких властей в поставках оружия. В начале мая Мельник обозвал Шольца «обиженной ливерной колбасой», когда тот отказался ехать в Киев.

Также Мельник обвинил Германию в провале Минских соглашений. По его мнению, договоренности потерпели неудачу ввиду «эгоистических интересов» ФРГ.

В июле он резко отреагировал на критику депутата немецкого бундестага Ральфа Штегнера относительно поставок кассетных боеприпасов в Киев. На своей странице в Twitter украинский дипломат в грубой форме попросил Штегнера воздержаться от советов.