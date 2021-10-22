Экс-депутат Рады объяснил, почему Киев боится возвращения Крыма

Украинские власти, на самом деле, опасаются и не хотят возвращения в состав страны Крыма и Донбасса. При проведении выборов жители этих территорий, вероятнее всего, поддержат оппозицию. Такого мнения придерживается бывший депутат Верховной рады и экс-министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко, сообщает РИА Новости.

По его словам, Киев, несмотря на постоянные заявления о возврате Крыма и Донбасса, не хотел этого ни в период правления Петра Порошенко, ни сейчас, при Владимире Зеленском.

Знаете, почему? Потому что этот народ проголосует против них, — объяснил Червоненко.

Он добавил, что Украина считает Крым и Донбасс своими, но при этом власти предпочитают говорить с их населением на языке силы вместо того, чтобы налаживать хорошие отношения.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов прокомментировал проведение выборов Госдуму и перепись населения в Крыму. По его словам, Россия «продолжает себя нагло вести на оккупированной территории». Он также заявил, что рано или поздно полуостров вернётся в состав Украины.