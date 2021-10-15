На Украине отреагировали на перепись населения в Крыму

Крымский полуостров рано или поздно вернётся в состав Украины — такое заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению Данилова, России «продолжает себя нагло вести на оккупированной территории».

Они там не только делают перепись населения, они там проводят выборы в Государственную думу, которые не признаём не только мы, но и цивилизованный мир. Тут сложно ещё что-то комментировать, но ещё раз подчёркиваю: Крым — это территория нашей страны, и рано или поздно мы её заберём к себе домой, — заявил украинский чиновник.

Ранее в Евросоюзе негативно отреагировали на проведение переписи населения в Крыму и Севастополе, а также осудили старт призывной кампании на полуострове. По мнению европейских чиновников, эти действия России нацелены на дальнейший подрыв территориального суверенитета Украины.

Схожее заявление сделал МИД Украины, пригрозив России ответными мерами.