Экс-депутат Рады рассказал о поручении Зеленского воровать российский газ Экс-депутат Рады Кива сообщил о приказе Зеленского создать план воровства российского газа

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение «Нафтогазу» проработать возможность воровства российского газа из транзитных трубопроводов, рассказал в Telegram-канале бывший депутат Рады Илья Кива. По его словам, в настоящее время в украинских газохранилищах есть только половина необходимого для отопительного периода газа. Поэтому, отметил Кива, Зеленский готов нарушить международные обязательства Киева и начать воровать.

Вчера Зеленский поставил задачу руководству «Нафтогаза» проработать план, возможности и последствия несанкционированного забора прокачиваемого через Украину российского газа в Европу, — написал Кива.

«Газпром» продолжает отправлять газ в Европу транзитом через украинскую территорию, соответствующий контракт заканчивается в 2024 году. Каждый день через станцию «Суджа» прокачивается порядка 40 млн кубометров газа. Российская сторона не раз заявляла, что продолжает и продолжит выполнять все свои обязательства.

Ранее стало известно, что Украина может полностью отказаться от импорта газа, так как у нее есть возможность самостоятельно добывать это топливо и производить так называемый биогаз. Об этом заявил глава оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон. По его словам, страна может нарастить объемы производства биогаза до 0,5 млрд куб. м ежегодно уже через два года.