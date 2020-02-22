https://static.news.ru/photo/9ab83998-5585-11ea-8d2f-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

О сложном социальном и экономическом положении на Украине говорит заявление замминистра социальной политики Натальи Ненюченко о грядущем уменьшении суммы пенсионных выплат. Так считает политолог Иван Мезюхо.

Украинцам пояснили, что пенсии сократят из-за теневых зарплат и ограниченного ресурса солидарной пенсионной системы. На фоне этого Мезюхо отметил, что «экономического чуда», которое все ожидали от президента Владимира Зеленского не произошло, пишет Nation News.

Сменился ряд министров в экономике, но какие-то изменения не произошли. И я не исключаю варианта, что Украина действительно может сократить социальные выплаты населению, — считает Мезюхо.

Политолог напомнил, что Киев уже сокращал выплаты населению после событий 2014 года. При этом ситуация и без заявления замминистра по соцполитике «является патовой». Как отметил Мезюхо, заявление о пенсиях возмутит украинцев и отразиться на рейтинге власти и может усилить критику Зеленского со стороны оппозиционных сил.

Как писал NEWS.ru, ранее эксперты предрекли украинцам дефицит товаров.