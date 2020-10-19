ЕК показала распространение COVID-19 в Европе с помощью цветовой карты

https://static.news.ru/photo/ecb916b8-1213-11eb-8747-fa163e074e61_660.jpg Фото: Eric Lalmand/Global Look Press

Еврокомиссия (ЕК) впервые опубликовала санитарную карту ЕС, на которой с помощью цветовых кодов показано распространение коронавируса в последние две недели.

Территории 19 стран сообщества на этой карте окрашены в красный цвет. Это означает, что за указанный период там в среднем ежедневно выявляется свыше 150 новых случаев заражения на 100 тысяч человек.

В частности в «красной зоне» оказались Австрия, Бельгия, Венгрия, Испания, Нидерланды, Мальта, Румыния, Чехия и другие страны.

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)

Такие страны, как Германия, Италия, Швеция, прибалтийские республики попали в «оранжевую зону». Там выявляется от 25 до 150 новых заражений ежесуточно. Отдельные регионы Греции и Финляндии оказались в «жёлтой области», означающей прирост суточных заражений менее 25.

Создание карты призвано сохранить границы открытыми в условиях распространения коронавируса, а также упростить порядок перемещения и введение карантинов в Европе.

В мире с начала пандемии COVID-19 заболели свыше 40 млн человек. Жертвами инфекции стали более 1,1 млн заразившихся, выздоровели 27,5 млн. Лидируют по уровню заболеваемости США, где зафиксировано свыше 8,1 млн случаев заражения. На втором и третьем местах находятся Индия (более 7,5 млн) и Бразилия (свыше 5,2 млн) соответственно. Россия занимает четвёртое место (1,4 млн).

Ранее NEWS.ru писал, что в Норвегии обнаружили новую разновидность коронавируса. По словам медиков, заражение этой инфекцией происходит быстрее, чем в случае с COVID-19. Источники её появления пока не установлены.