ЕК обвинила РФ в нарушении контракта из-за решения по Польше и Болгарии Еврокомиссар Симсон: решение России отключить Польшу и Болгарию от газа является нарушением контрактов

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Еврокомиссия (ЕК) считает решение компании «Газпром» отключить Польшу и Болгарию от газа нарушением Россией контрактов, заявила в ходе пресс-конференции по итогам экстренного заседания Совета ЕС в Брюсселе еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. По её словам, которые приводит ТАСС, немедленных рисков для снабжения газом ЕС пока нет, Болгария и Польша получают газ через Грецию и Германию. При этом она отметила, что любая страна Евросоюза «может стать следующей».

Все министры решительно осудили решение «Газпрома» прекратить поставки в Польшу и Болгарию. Это нарушение Россией своих обязательств в рамках контрактов, — сказала Симcон.

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ, который определяет новый порядок оплаты поставок российского газа покупателями из «недружественных» стран. Согласно документу, компании этих государств должны перечислять средства в иностранных валютах в Газпромбанк, а тот, в свою очередь, будет покупать рубли на биржах и переводить их на специальные рублёвые счета импортёров. Именно с них и будет производиться оплата поставок.

26 апреля «Газпром экспорт» направил уведомление в «Булгаргаз» (Болгария) и PGNiG (Польша) о приостановке поставок газа с 27 апреля вплоть до момента оплаты топлива в рублях. Экспортёр напомнил, что потребители были своевременно уведомлены об изменении схемы расчётов.

Позже премьер Болгарии Кирил Петков назвал такое решение «Газпрома» «рэкетом и шантажом». Уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Пётр Наимский, в свою очередь, заявил, что Варшава больше не будет покупать газ в России. Он пообещал, что в республике не возникнет дефицита газа. По его словам, страна будет обеспечена газом за счёт собственной добычи и поставок с других направлений.