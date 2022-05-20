Ехали цыгане: страны ЕС отказывают украинским рома в статусе беженцев Не все беженцы с Украины получают тёплый приём в Европе: многое зависит от их этнической принадлежности

Фото Magnus Wennman/Aftonbladet/IBL/Global look Press

Взрыв эмпатии в отношении жителей Украины, бегущих от военных действий у себя на родине в соседние страны Европы, распространяется не на всех беженцев. После того как первоначальная волна гостеприимства со стороны европейцев начинает спадать, оказывается, что прибывающие в Польшу, Венгрию, Словакию, Чехию люди с украинскими паспортами подвергаются сегрегации по этническому признаку: жители этих стран начинают с раздражением относиться к тем новоприбывшим, которые используют российскую СВО как удобный повод, чтобы осесть в Европе «на законном основании» (каковым является решение Совета Европы от 4 марта 2022 года). В первую очередь неприязнь поляков, чехов и венгров направлена на украинских цыган (рома), которых в этих странах и до нынешних событий, мягко говоря, недолюбливали.

Отношение к народности рома (как сами себя называют цыгане) в странах Восточной Европы всегда было чем-то похожим на то, какое ощущали на себе евреи (и в гитлеровской Германии цыган относили к той же категории подлежащих уничтожению). Сегодня отношение к цыганам в демократических и толерантных странах Европы мало поменялось — правозащитники описывают его как «институциональную ксенофобию».

Антицыганизм — очень распространенная формой расизма <...>, когда господствующее общество негативно относится к тем, кого считает «цыганами». Это явление возникло в процессе исторической «отчужденности», которая основана на стереотипах и негативном отношении, которое может иногда быть непреднамеренным или неосознанным, — говорится в рекомендациях ЕС по обеспечению равенства и интеграции в общество представителей рома.

Президент Чехии Милош Земан совершенно открыто говорит, что в его стране не доверяют цыганам с Украины.

Мы приветствуем всех беженцев с Украины, за одним маленьким исключением для лиц цыганского происхождения. Мы не уверены в том, что они не являются экономическими мигрантами, — заявляет он.

Magnus Wennman/Aftonbladet/IBL/Global look Press

Земан говорит то же самое, о чем говорят многие чехи: по данным опросов, сегодня 60 процентов респондентов полагают, что власти «нянчатся» с беженцами слишком сильно, делая это в ущерб местным жителям. А глава МВД Чехии Вит Ракушан пошел еще дальше: он заявил, что под видом беженцев в страну проникают участники организованных преступных группировок.

Ракушан в четверг призвал министра внутренних дел Венгрии Шандора Пинтера ускорить проверку возможного украинско-венгерского двойного гражданства украинских цыганских беженцев, прибывших в Чехию, поскольку люди с таким статусом не имеют права на получение помощи беженцам.

Ракушан также попросил своих украинских коллег о помощи в фильтрации истинных беженцев от тех, кто под этим видом пытается проникнуть в Евросоюз, чтобы получить там незаслуженные социальные бенифиты.

Таковых, по данным чешского МВД, с начала украинского кризиса прибыло около 350 тысяч. Из них прошла все процедуры временной — на 365 дней — защиты (так называемый статус TPS) и получила право легально работать и получить медицинскую страховку в Чехии лишь седьмая часть — около 50 тысяч человек.

Чехи весьма негативно настроены даже к цыганам, имеющим чешские паспорта, что уж говорить о цыганах иностранных. После начала кризиса с беженцами украинские цыгане стали «горячей картофелиной» в руках правительств соседних (а в случае с Чехией — даже не соседних) с Украиной стран: Прага, Братислава, Будапешт «футболят» эту часть беженцев друг другу, потому что ни одно национальное правительство не хочет предоставлять им постоянное место жительства.

В минувшую среду власти Чешской Республики инициировали поправки в законодательство о беженцах, которые создадут юридические основания для отказа украинским цыганам в предоставлении различных льгот. Одним их таких оснований станет наличие у беженца паспорта любой из стран Евросоюза.

Как результат, в худшем положении окажутся как раз те цыгане, кто имеет помимо украинского гражданство еще одной страны (чаще всего это Венгрия). Такие люди вообще юридически не могут претендовать на какую-либо поддержку, поскольку технически не являются беженцами в глазах властей тех стран, которые ранее выдали им национальные паспорта. С юридической точки зрения они в этих странах свои и не убежали с Украины, а вернулись к себе домой как будто из турпоездки (даже если физически у них здесь дома нет).

Magnus Wennman/Aftonbladet/IBL/Global look Press

По той же причине цыгане с паспортами одной из европейских стран не могут рассчитывать, что к ним будут относиться как к беженцам, нигде на пространстве ЕС. Как граждане страны Евросоюза они могут легально перемещаться и жить в любой из них, а наличие у них украинского паспорта власти стран пребывания не интересует.

В результате между городами восточноевропейских стран слоняются целые «таборы» неприкаянных беженцев, оккупируя железнодорожные вокзалы и уродуя городские парки палаточными городками. Эти виды добавляют еще больше неприязни к их обитателям со стороны местного населения. Жители, которые добровольно предоставляют украинским беженцам жилые помещения, закрывают двери перед их носом, как только узнают, что это этнические рома, даже если они в самом деле прибыли из зоны боевых действий.

При этом намерения властей некоторых стран ограничить въезд цыган с украинскими паспортами неосуществимы как с юридической, так и с практической точки зрения, рассказал NEWS.ru юрист-международник Александр Сковородко.

Прежде всего, в правовом поле как ЕС, так и входящих в него стран нет такого понятия, как «этническая принадлежность», а есть только понятие гражданства. Поэтому обладающий украинским паспортом славянин, цыган, еврей, грек и т. д. совершенно равны перед законом, и каким бы то ни было образом дискриминировать какую-либо из этих групп по форме носа или цвету волос совершенно невозможно с юридической точки зрения. Александр Сковородко эксперт по законодательству Европейского союза

Кроме того, если иммиграционные власти стран ЕС попытаются все-таки тем или иным образом отделять лиц цыганского происхождения, непонятно, каким образом они намерены это делать (не измерять же форму черепов). В свою очередь, если представитель этноса рома поставит целью получить статус беженца, ему ничто не помешает назваться чистокровным украинцем по принципу «не докажешь, начальник».

Это, скорее всего, приведет к тому, что иммиграционные чиновники будут придумывать какие-то формальные придирки, чтобы их отказ в предоставлении статуса беженца цыганам основывался не на этническом происхождении, а на каких-то общих причинах. До каких размеров в таком случае может дойти самодеятельность чиновников, даже сложно представить, — опасается Сковородко.

По сообщениям некоторых правозащитных групп, власти той же Венгрии приветствуют (если не провоцируют) желание своих граждан цыганского происхождения переезжать в другие страны. Венгерский МИД при этом делает оговорку, что все граждане страны за её пределами имеют право на консульскую поддержку, однако это далеко не та же самая поддержка, которая предназначена для беженцев и перемещенных лиц.

Подобные трюки с цыганами (и вообще с мигрантами) венгерские власти использовали задолго до начала кризиса на Украине. Так, в 2015 году власти страны выслали целый автопоезд (около 1200 сирийских нелегалов) в Австрию. Чтобы австрийцы не имели юридических оснований развернуть эту толпу обратно, в Будапеште использовали иезуитский приём: не стали регистрировать мигрантов на своей территории, тем самым сделав именно Австрию port of entry (страной въезда в ЕС).

Венгрия тогда крупно рассорилась не только с Австрией, но и с Германией: в Будапеште обвинили Берлин в том, что чрезмерно великодушные к беженцам немцы провоцируют нелегалов направляться в ФРГ. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан тогда заявил, что в результате европейские народы превратятся в меньшинства на своем континенте.

На тот момент это был самый массовый приток нелегальных мигрантов в ЕС за всю его историю (в одну только Венгрию их прорвалось около 150 тысяч), однако число беженцев в результате военных действий на Украине превзошло те цифры на порядок — по данным еврокомиссара по делам беженцев, оно превышает 6 миллионов человек. Еще 7,7 миллиона украинцев находятся в положении внутренне перемещенных лиц. В сумме это 31% населения Украины.