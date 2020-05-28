Джонсон подтвердил смягчение карантина в Великобритании с июня

https://static.news.ru/photo/b8610abe-a108-11ea-bc90-fa163e074e61_660.jpg Борис Джонсон Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Правительство Великобритании запускает ранее объявленные меры по смягчению карантина. Об этом сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон.

Все пять условий для смягчения карантина выполнены, и мы можем приступать к смягчению карантина, осторожному и постепенному, — отметил политик.

Правительство Великобритании планирует смягчить карантин с 1 июня. Школьники из первых, шестых и подготовительных классов смогут вернуться к учёбе. Ученики 10-х и 12-х классов смогут посещать школу после 15 июня, передаёт РИА Новости.

Сейчас в мире более 5,7 млн заразились COVID-19, более 359 тысяч умерли, более 2,5 млн выздоровели. В России насчитывается более 379 050 подтверждённых случаев COVID-19. Выздоровели 150 993 пациента, жертвами опасного заболевания стали 4142 человека.

Как писал NEWS.ru, Министерство по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании выделило дополнительные £93 млн для ускорения открытия центра по борьбе с коронавирусом.