Двоих россиян задержали в зоне ЧАЭС

https://static.news.ru/photo/4aaf43f0-b1a1-11eb-a556-96000091f725_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Двое граждан России задержаны в зоне Чернобыльской атомной электростанции. Об этом сообщается на сайте госпогранслужбы Украины.

Речь идёт о 27-летнем мужчине и 25-летней женщине. На территорию Украины они въехали легально — через авиационный и автомобильный пункты пропуска.

Вместе с ними была задержана гражданка Украины, проживающая в Николаеве. Все трое пытались пешком попасть в зону отчуждения и зону безусловного отселения с целью экстремального туризма и отдыха, говорится в сообщении.

В отношении задержанных составлены административные протоколы по статье о нарушении требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению. Решение по будет принимать суд. Нарушителям грозят штрафы.

Ранее сообщалось, что представители спецслужб Украины изъяли полторы тысячи бутылок самогона, сваренного из выращенных рядом с ЧАЭС яблок. Партия спиртного предназначалась для экспорта в Великобританию.