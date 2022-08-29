Два пилота пассажирского рейса подрались во время полета Два пилота пассажирского рейса Air Frace подрались во время полета

Фото: Marc Vorwerk/SULUPRESS.DE/Global Look Press

Два пилота авиакомпании Air France подрались во время взлета пассажирского самолета, сообщает The Guardian. В результате инцидента никто не пострадал, полет был произведен в штатном режиме. После произошедшего пилоты были отстранены от работы.

Инцидент произошел на борту самолета, движущегося по маршруту Женева — Париж. Сразу после взлета между пилотами вспыхнул скандал, они схватили друг друга за воротники и начали бить друг друга. Вовремя подошедшие бортпроводники смогли их разнять, однако одному из стюардов пришлось находиться в кабине пилота вплоть до окончания полета. Причины ссоры не сообщаются.

По данным издания, после драки полет продолжился, и летательное судно благополучно приземлилось в Париже. В Air France заявили, что проведут совещание по вопросам безопасности во время полетов. В настоящее время виновники инцидента отстранены от работы.

Ранее сообщалось, что балерина Анастасия Волочкова устроила скандал в самолете, прилетевшем в московский аэропорт Шереметьево из Мальдивской Республики. Причиной стало нежелание артистки надевать медицинскую маску во время перелета.

Сама Волочкова заявила, что подаст в суд на стюарда, который попросил ее надеть маску, из-за того, что до нее «докопались» безо всякого повода. Танцовщица уточнила, что эта ситуация задела ее принципы, честь и достоинство.