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Волочкова устроила скандал в самолёте

ТАСС: Волочкова устроила скандал в самолёте из-за нежелания надевать маску
00:25, 19 января 2022
Волочкова устроила скандал в самолёте Анастасия Волочкова Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press
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Балерина Анастасия Волочкова устроила скандал в самолёте, прилетевшем в московский аэропорт Шереметьево из Мальдивской Республики. Причиной стало нежелание артистки надевать маску, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

На борту самолёта рейса Мале — Москва балерина Анастасия Волочкова устроила скандал. По предварительным данным, она отказалась выполнять требование бортпроводников надеть маску, — рассказал собеседник агентства.

По его словам, для урегулирования инцидента экипажу пришлось обратиться за помощью к сотрудникам полиции.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее фанаты Анастасии Волочковой заподозрили в её новом ухажёре альфонса. Балерина постоянно публикует в Instagram фото и видео со своим избранником, но это вызывает у поклонников артистки одно разочарование.

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