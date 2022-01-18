ТАСС: Волочкова устроила скандал в самолёте из-за нежелания надевать маску
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
00:25, 19 января 2022
Анастасия ВолочковаФото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press
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Балерина Анастасия Волочкова устроила скандал в самолёте, прилетевшем в московский аэропорт Шереметьево из Мальдивской Республики. Причиной стало нежелание артистки надевать маску, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
На борту самолёта рейса Мале — Москва балерина Анастасия Волочкова устроила скандал. По предварительным данным, она отказалась выполнять требование бортпроводников надеть маску, — рассказал собеседник агентства.
По его словам, для урегулирования инцидента экипажу пришлось обратиться за помощью к сотрудникам полиции.
В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
Ранее фанаты Анастасии Волочковой заподозрили в её новом ухажёре альфонса. Балерина постоянно публикует в Instagram фото и видео со своим избранником, но это вызывает у поклонников артистки одно разочарование.