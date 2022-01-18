Волочкова устроила скандал в самолёте

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Российская певица Елизавета Гырдымова, также известная как Монеточка, имеет право обратиться в суд с иском о защите персональных данных и потребовать компенсации морального вреда после того, как СМИ раскрыли адрес её новой квартиры в Басманном районе Москвы, рассказала NEWS.ru адвокат «Альянса адвокатов TOPgroup» Валерия Леонова. Юрист отметила, что исполнительница может обратиться в правоохранительные органы с заявлением о привлечении виновных к уголовной ответственности по статье 137 УК РФ.

Лица, занимающиеся незаконным собиранием и распространением персональных данных, могут быть привлечены к уголовной ответственности по ст. 137 УК РФ (Нарушение неприкосновенности частной жизни). За данное преступление предусмотрено наказание в виде...