Волочкова объяснила, почему подаст иск в суд из-за скандала в самолёте

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что подаст в суд на стюарда, который попросил её надеть маску, из-за того, что до неё «докопались» безо всякого повода. Танцовщица уточнила, что эта ситуация задела её принципы, честь и достоинство, пишет «360».

Я, естественно, буду подавать в суд иск, это дело моего принципа, моей чести, достоинства. За клевету, за то, что люди докопались просто из-за ничего. Докапываться до известного, публичного человека выгодно, потому что это будет новостью сегодняшнего дня, — высказалась Волочкова.

Ранее сообщалось, что Анастасия Волочкова намерена подать в суд на бортпроводника самолёта, потребовавшего от неё надеть медицинскую маску. Балерина и её спутник уверены, что стюард спровоцировал скандал намеренно. Инцидент произошёл, когда балерина опустила маску, чтобы выпить кофе. В этот момент к ней подошли сразу три бортпроводника и начали снимать всё происходящее.

По словам очевидца сотрудники авиакомпании грубо требовали от Волочковой надеть маску и «вытягивали на конфликт». В результате по прибытии на борт самолёта вызвали полицию. Артистке пришлось провести в отделении пять часов.