https://static.news.ru/photo/732f39e4-ea87-11e9-a7d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: guyelster/twitter.com

Неизвестные открыли стрельбу в городе Галле в федеральной земли Саксония-Анхальт Германии. Как минимум два человека были убиты.

По данным местной полиции, преступники пытаются скрыться на машине. Сотрудники правоохранительных органов в Twitter попросили жителей не выходить из домов.

Nach ersten Erkenntnissen wurden zwei Personen in #Halle getötet.



Es fielen mehrere Schüsse. Die mutmaßlichen Täter sind mit einem Fahrzeug flüchtig. Wir fahnden mit Hochdruck und bitten die Bevölkerung in ihren Wohnungen zu bleiben. #hal0910 — Polizei Halle (Saale) (@Polizei_HAL) 9 октября 2019 г.

Как сообщает Mitteldeutsche Zeitung , инцидент произошёл у еврейского кладбища. Bild передаёт, что убийца стрелял из автомата и бросил на кладбище гранату. По информации журналистов, несколько человек были ранены. ЧП произошло в самый важный иудейский праздник Йом-Киппур, обязывающий верующих держать строгий пост и не работать.

В настоящий момент железнодорожная станция города закрыта.

Как сообщал News.ru, 5 октября неизвестные из автомобиля обстреляли прохожих в столице Украины Киеве. В результате инцидента никто не пострадал.