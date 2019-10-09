Фото: guyelster/twitter.com

Неизвестные открыли стрельбу в городе Галле в федеральной земли Саксония-Анхальт Германии. Как минимум два человека были убиты.

По данным местной полиции, преступники пытаются скрыться на машине. Сотрудники правоохранительных органов в Twitter попросили жителей не выходить из домов.

Как сообщает Mitteldeutsche Zeitung, инцидент произошёл у еврейского кладбища. Bild передаёт, что убийца стрелял из автомата и бросил на кладбище гранату. По информации журналистов, несколько человек были ранены. ЧП произошло в самый важный иудейский праздник Йом-Киппур, обязывающий верующих держать строгий пост и не работать.

В настоящий момент железнодорожная станция города закрыта.

Как сообщал News.ru, 5 октября неизвестные из автомобиля обстреляли прохожих в столице Украины Киеве. В результате инцидента никто не пострадал.

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях