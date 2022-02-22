Президент Польши Анджей Дуда заявил о возможной блокаде путешествий для россиян из-за санкций Евросоюза, если обстановка обострится на востоке Украины. Он напомнил, что Польша граничит с Калининградской областью. По словам главы государства, ограничительные меры против РФ должны быть очень мощными, сообщает ТАСС.

Я как сосед России буду делать это с сожалением, высказываясь за санкции, которые заблокируют возможности путешествий, например гражданам России, — подчеркнул Дуда на совместной пресс-конференции в Киеве с президентами Украины и Литвы Владимиром Зеленским и Гитанасом Науседой.

Глава государства отметил, что он знает многих россиян и не сомневается в том, что они — обычные жители большого российского государства — желают жить в спокойствии, не хотят сражаться, хотят строить своё будущее.

Ранее стало известно, что Евросоюз принял санкции против РФ из-за признания Луганской и Донецкой народных республик. Все страны — члены Союза оставили подписи под новым санкционным пакетом.

Евросоюз ввёл ограничительные меры против 351 депутата Госдумы, проголосовавшего за признание ДНР и ЛНР, а также против 27 физических и юридических лиц России. Кроме того, рестрикции приняты в отношении госдолга России, ограничен доступ к рынкам капитала и к финансовым рынкам ЕС.

ЕС также принял ограничения против банков, поддерживающих действия российских властей в Донецкой и Луганской народных республиках или извлекающих из них выгоду. Евросоюз запретил европейскому бизнесу проводить любые экономические операции с ДНР и ЛНР.