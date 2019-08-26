https://static.news.ru/photo/13932392-c82c-11e9-b6c3-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко и Игорь Додон Фото: Вадим Денисов/ТАСС

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что ему нравится стиль управления государством его белорусского коллеги Александра Лукашенко.

Я об этом не раз говорил открыто, что мне импонирует стиль Александра Григорьевича. Всё, что он делает, это важно для Белоруссии, — сообщил президент Молдавии в интервью белорусскому телеканалу ОНТ .

По словам Додона, благодаря Лукашенко Белоруссия сохранила и приумножила наследие Советского Союза, что не удавалось сделать ни одной из бывших республик СССР.

Ранее News.ru писал, что в отношениях Молдавии с Россией начался принципиально новый этап. Об этом заявил президент республики Игорь Додон. Он провёл рабочую встречу с заместителем председателя Госдумы Ольгой Епифановой и председателем комитета Совфеда по международным делам Константином Косачевым.

Додон отметил, что новый этап взаимоотношений стал возможен благодаря созданию в республике парламентского большинства и формированию «правительства национального согласия». Он также выразил признательность российским властям за продление режима беспошлинного экспорта на российский рынок некоторых категорий молдавских товаров.