https://static.news.ru/photo/ccd91b08-5004-11ea-994d-fa163e074e61_660.jpg Игорь Додон и Томас Гремингер Фото: Igor Dodon/facebook.com

Президент Молдавии Игорь Додон обсудил с генсеком ОБСЕ Томасом Гремингером урегулирование ситуации в Приднестровье. Глава государства заявил, что продолжит «политику малых шагов» в регионе.

Особое внимание уделили нынешнему состоянию и перспективам урегулирования приднестровской проблемы, где ОБСЕ традиционно выступает в роли основной переговорной площадки, — написал политик на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Также лидер намерен попросить российские власти о проведении новой амнистии для приехавших на заработки граждан республики. По словам президента, ему поступает множество соответствующих просьб. Он пообещал обсудить этот вопрос с Москвой в течение 2020 года.

За пределами Молдавии работает порядка одного миллиона её трудоспособных граждан. Большинство из них — в России. В прошлый раз амнистия для них проводилась в 2019 году.

Ранее NEWS.ru писал, что Кишинёв просит у Москвы кредит в размере $200 млн. Средства необходимы на строительство дорог.