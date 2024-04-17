«Диссидент Евросоюза»: политолог объяснил нападки Орбана на руководство ЕС Политолог Кортунов: Орбан выступает в Евросоюзе в роли диссидента

Фото: IMAGO/Kira Hofmann/Global Look Press

Виктор Орбан

Отношения венгерского лидера Виктора Орбана с Брюсселем всегда были напряженными, Будапешт давно выступает в Евросоюзе в роли диссидента, рассказал NEWS.ru политолог Андрей Кортунов. По словам специалиста, критика премьера Венгрии Орбана в адрес лидеров ЕС может быть связана с предстоящими выборами в Европарламент.

Венгрия давно выступает в роли диссидента в Евросоюзе. Отношения Орбана с Брюсселем всегда были напряженными. Возможно, эти высказывания связаны с предстоящими выборами в Европейский парламент, которые могут привести к изменению отношения сил внутри Евросоюза в пользу евроскептиков, националистов и правых популистов, — считает политолог.

По его словам, встречные меры обсуждались в контексте саботирующих принятие общих решений ЕС действий Венгрии, в частности, когда речь шла о санкциях в отношении России. В европейской прессе тогда писали о том, как те или иные решения могли бы привести к экономическим проблемам и, возможно, к смене политического руководства Венгрии, напомнил политолог.

Я думаю, на риторику Орбана едва ли будет такая реакция. Если Венгрия и дальше будет тормозить, а тем более блокировать важные, по мнению Брюсселя, решения, тогда, возможно, Евросоюз вернется к рычагам экономического давления на Венгрию, но не сейчас. Пока об этом говорить рано, — заключил Кортунов.

Ранее Орбан обвинил руководство Евросоюза в использовании принципа верховенства закона и механизма обусловленности в качестве политического шантажа. Он заявил, что лидеры организации должны уйти в отставку, потому что провалило все ключевые проекты.