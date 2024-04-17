Орбан указал на политический шантаж в руководстве ЕС Орбан: лидеры ЕС провалили ключевые проекты и должны уйти в отставку

Фото: Annegret Hilse/SVEN SIMON/Global Look Press

Виктор Орбан

Премьер Венгрии Виктор Орбан обвинил руководство Евросоюза в использовании принципа верховенства закона и механизма обусловленности как политического шантажа. Он заявил, что лидеры организации должны уйти в отставку, потому что провалило все ключевые проекты, передает пресс-служба политика в соцсети Twitter(Х).

Сейчас в Евросоюзе лидеры с основными проектами, которые отобрали они сами, такими как зеленый переход, политика устойчивости, миграционная, санкционная и провоенная политика, и все они провалились. Нынешнее руководство Евросоюза должно уйти, нам необходимы новые лидеры, — подчеркнул Орбан.

Ранее он подчеркнул, что нынешняя политика Брюсселя может привести к распаду Евросоюза, и содружество нуждается в радикальных переменах, в то время как Венгрия заинтересована в том, что бы ЕС оставался единым. Из ЕС не нужно выходить, его необходимо менять, и перво-наперво перестать забивать в «гроб Европы все больше и больше гвоздей».

До этого министр иностранных дел Германии Анналена Бербок констатировала, что расширение Евросоюза является геополитической необходимостью. При этом она добавила, что ЕС также сам должен реформировать свою институциональную структуру. Это, по ее словам, нужно, чтобы сохранить способность действовать.