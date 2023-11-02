Бербок объяснила необходимость будущего расширения ЕС Бербок: будущее расширение ЕС необходимо по геополитическим причинам

Расширение Евросоюза является геополитической необходимостью, заявила глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок, выступая на конференции в Берлине. По ее словам, на это повлиял конфликт на Украине.

Сейчас в ЕС есть единодушие относительно того, что мы должны расширяться <...> Это является геополитической необходимостью. Но одновременно расширение является и геополитическим шансом для ЕС, — пояснила Бербок.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Украина сможет присоединиться к ЕС в 2030 году. При этом он подчеркнул, что для получения статуса члена Киеву будет необходимо выполнить все условия. В частности, властям нужно будет провести ряд реформ, направленных на борьбу с коррупцией.

В свою очередь The Guardian со ссылкой на дипломатический источник написал, что озвученная Мишелем дата возможного следующего расширения ЕС была выбрана случайно. По словам собеседника издания, сейчас европейские лидеры намерены сосредоточиться на том, что обеспечит основу для реальной, а не концептуальной дискуссии.