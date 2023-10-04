На Западе оценили, насколько реальна дата возможного расширения ЕС Guardian: озвученная Шарлем Мишелем дата возможного расширения ЕС взята наугад

Фото: Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

Шарль Мишель

Озвученная главой Евросовета Шарлем Мишелем дата возможного следующего расширения ЕС была выбрана случайно, сообщает Guardian со ссылкой на дипломатический источник. По словам собеседника издания, сейчас европейские лидеры намерены сосредоточиться на том, что обеспечит основу для реальной, а не концептуальной дискуссии.

Дипломатический источник сказал, что такая дата была «случайной» и не имела смысла, — говорится в материале.

Кроме того, издание пишет, что, согласно внутренним расчетам, расширение ЕС за счет включения в него девяти новых стран, в том числе Украины, обойдется существующим членам более чем в €256 млрд (220 млрд фунтов стерлингов). В случае принятия в Евросоюз у Киева появится право на выплату €186 млрд в течение семи лет. Это было бы дополнением к текущим оценкам стоимости восстановления Украины, которые были оценены Всемирным банком примерно в €400 млрд в 2023 году.

Ранее Мишель заявил, что Украина может присоединиться к ЕС в 2030 году. При этом он подчеркнул, что для получения статуса члена Киеву будет необходимо выполнить все условия. В частности, Украине нужно провести ряд реформ, направленных на борьбу с коррупцией.

Премьер-министр страны Денис Шмыгаль допустил, что Украина сможет стать полноправным членом Евросоюза в течение двух лет. Он отметил, что власти страны приложат все усилия, чтобы государство оказалось в рядах ЕС как можно раньше.