Глава Евросовета назвал возможные сроки вступления Украины в ЕС Глава Евросовета Мишель: Украина может стать членом Евросоюза в 2030 году

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Украина может присоединиться к Европейскому союзу в 2030 году, заявил в интервью немецкому изданию Der Spiegel глава Евросовета Шарль Мишель. По его мнению, это случится, если Киев выполнит все необходимые условия.

Украина может стать членом ЕС в 2030 году. <...> Украина и другие страны — кандидаты на вступление должны проводить реформы, бороться с коррупцией и соблюдать юридические условия. <...> Мы в ЕС должны четко понимать, чего мы хотим достичь вместе, каковы наши приоритеты и на что мы хотим тратить деньги, — отметил Мишель.

Ранее сообщалось, что Евросоюз готовится начать официальные переговоры с Украиной по вступлению в блок. В ЕС хотят объявить об этом к декабрю.

При этом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Украине предстоит проделать сложный путь для вступления в Евросоюз. Он подчеркнул, что европейская дипломатия должна мотивировать украинское общество на работу в этом направлении.

В свою очередь премьер-министр страны Денис Шмыгаль допустил, что Украина сможет стать полноправным членом Евросоюза в течение двух лет. Он отметил, что власти страны приложат все усилия, чтобы государство оказалось в рядах ЕС как можно раньше.