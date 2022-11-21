Дипломаты выясняют обстоятельства выселения россиян из отеля в Венгрии

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Генконсульство России в Венгрии выясняет обстоятельства предположительного выселения россиян из отеля в городе Мишкольц. Информацию об инциденте ранее опубликовал портал TourDom.ru, по его данным, владелец отеля — украинец распорядился не размещать в отеле постояльцев с российскими паспортами, говорится в Telegram-канале посольства в Будапеште.

По данным портала, российская семья пожаловалась на то, что их выселили сразу, как только они заехали в отель.

Дипломаты генконсульства (России в Дебрецене) предпринимают попытки установить связь с затронутыми лицами для прояснения всех обстоятельств случившегося и в случае необходимости оказания им любого вида помощи, — говорится в сообщении российского консульства.

Дипломаты добавляют, что работают во взаимодействии с мэрий города Мишкольц, также направлен официальный запрос с просьбой объяснить произошедшее.

Ранее сообщалось, что пограничные службы Израиля запретили въезд в страну некоторым туристам из России. По словам жителя Екатеринбурга Кирилла, с одного рейса сняли около 50 россиян. При этом, как указал екатеринбуржец, израильские пограничники также не впустили в страну его, двух сербов и еще одного жителя Германии.