Деятели культуры призвали Шольца не поставлять Киеву тяжёлое вооружение

Фото Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Около 30 деятелей культуры и искусства, журналистов, музыкантов и писателей направили коллективное письмо канцлеру ФРГ Олафу Шольцу с просьбой отказаться от поставок тяжёлого вооружения на Украину. Среди подписавшихся под этим письмом писатель и драматург Мартин Вальзер. Текст обращения опубликован на сайте EMMA.DE.

Письмо к канцлеру начинается с благодарности за старания Шольца не допустить разрастания конфликта на Украине и за её пределы, а также за усилию по предотвращению третьей мировой войны. Однако деятели культуры просят не поставлять тяжёлое вооружение на Украину, потому что это может привести к общемировому конфликту.

Мы надеемся, что Вы вспомните свою первоначальную позицию и не будете прямо или косвенно поставлять больше тяжёлого вооружения Украине. Наоборот, мы призываем Вас сделать всё возможное для скорейшего достижения прекращения огня; призываем к компромиссу, который могут принять обе стороны, — говорится в обращении.

По словам подписавшихся, поставки Германией на Украину такого количества вооружения способны сделать Германию стороной конфликта, и, как пишут граждане, ссылаясь на пятую статью Вашингтонского договора о коллективной защите НАТО, может начаться третья мировая война.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поставки западных стран своего вооружения на Украину и в ряд других стран угрожают безопасности континента.

По словам главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля, разрешить конфликт на Украине можно только военным путём и ЕС планирует продолжать поставки оружия и боеприпасов Киеву. По его словам, ЕС должен рассмотреть вопрос «полномасштабного применения санкций» в отношении России и обсудить новые рестрикции. Он также сообщил, что Евросоюз готов предоставить дополнительные средства из Европейского фонда мира на военную помощь Украине.