Посольство США в Великобритании отказало в визе Кэрри Симондс, девушке британского премьер-министра Бориса Джонсона, из-за посещения Самалиленда.
Вашингтон не признаёт государства, образовавшиеся после распада Сомали. В связи с этим страна накладывает временные ограничительные меры. По данным
Девушка премьер-министра занимается пиаром. Ей 31 год.
Ранее Джонсон сообщил главе правительства Ирландии Лео Варадкару, что соглашение об условиях выхода Великобритании из Евросоюза в его нынешнем состоянии не будет принято Палатой общин Соединённого Королевства, писал News.ru.