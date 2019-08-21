https://static.news.ru/photo/2e10d564-c40f-11e9-9fbd-fa163e074e61_660.jpg Кэрри Симондс Фото: Andrew Parsons/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Посольство США в Великобритании отказало в визе Кэрри Симондс, девушке британского премьер-министра Бориса Джонсона, из-за посещения Самалиленда.

Вашингтон не признаёт государства, образовавшиеся после распада Сомали. В связи с этим страна накладывает временные ограничительные меры. По данным Daily Mail , Кэрри Симондс посетила Сомалиленд в 2018 году. Она приехала туда, чтобы поддержать свою подругу, которая борется за права женщин в Африке.

Девушка премьер-министра занимается пиаром. Ей 31 год.

Ранее Джонсон сообщил главе правительства Ирландии Лео Варадкару, что соглашение об условиях выхода Великобритании из Евросоюза в его нынешнем состоянии не будет принято Палатой общин Соединённого Королевства, писал News.ru.