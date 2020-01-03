https://static.news.ru/photo/730b36ec-2e35-11ea-9b6c-fa163e074e61_660.jpg Николай Княжицкий Фото: mykolakn/facebook.com

Тысячи украинских евреев во время Второй мировой войны радовались приходу нацистов, в которых видели спасение от советского режима. Об этом заявил депутат Верховной рады Николай Княжицкий.

Он признал ошибочность такого мировоззрения, напомнив о многочисленных жертвах холокоста. Однако призвал с пониманием отнестись к историческим и территориальным реалиям людей того времени, которые нередко считали советскую власть поработительной, но наивно помнили о европейских традициях Германии.

Мы должны помнить, что в межвоенный период и во время Второй мировой войны порабощённые народы часто ошибочно и трагически для себя видели в немцах спасение от сталинизма или британского колониализма, — написал Княжицкий в Facebook.

Депутат призвал спокойно относиться к критике послов Польши и Израиля, которые высказались против празднования в Киеве и Львове Дня памяти Степана Бандеры, Ивана Мельника и других националистов. По его словам, это связано с недостаточной осведомлённостью главами дипмиссий исторических реалий Украины военного периода.

Политик подчеркнул, что к деяниям исторических фигур Украины можно относиться по-разному, но все они так или иначе боролись за независимость своего народа.

Княжицкий напомнил, что в Польше активистов-подпольщиков, которые после Второй мировой войны, как считают ряд историков, повинны в убийствах украинцев, белорусов и евреев, а также Свентокшискую бригаду, открыто сотрудничавшую с гитлеровцами в конце войны. Ничего подобного на Украине нет, заверил депутат Рады. По его словам, сейчас в стране уровень антисемитизма значительно ниже, чем в Польше.

Тем не менее, он назвал поляков друзьями и призвал быть солидарными в осуждении России после высказывания президента РФ Владимира Путина, который «обвинил в антисемитизме весь польский народ». Таким образом, уверен Княжицкий, разжигание межнациональной розни проявляется гораздо сильнее, чем почитание Бандеры, Мельника и других украинцев прошлого.

Как писал NEWS.ru, в декабре 2019 года на заседании коллегии Министерства обороны России Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньёй» посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского, который обещал установить памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку.

В первый день 2020 года в Киеве прошло факельное шествие в честь националистов времён Второй мировой войны. В нём приняли участие около полутора тысяч человек. После этого посол Польши в Киеве Бартош Цихоцкий и его израильский коллега Джоэл Лион назвали произошедшее оскорбительным и призвали украинские власти присоединения к «поиску правды» в данном вопросе.