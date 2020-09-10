Датский корабль проследил на Балтике за российским спецсудном «Янтарь»

https://static.news.ru/photo/79d1609c-f413-11ea-939b-fa163e074e61_660.jpg Фото: mil/vk.com

Патрульный корабль Королевских военно-морских сил Дании HDMS Nymfen 11 сентября проследил за прохождением океанографического исследовательского судна Северного флота России «Янтарь» к югу от датского острова Лолланн на Балтике.

В данное время судно «Янтарь», которое в Североатлантическом альянсе считают разведывательным, проходит пролив Большой Бельт, соединяющий Балтику с Северным морем. Слежение за ним не ведётся, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на данные международной системы мониторинга передвижения судов AIS.

Согласно открытым данным, «Янтарь» предназначен для исследования дна и толщи Мирового океана. Для этого на судне имеются специальные глубоководные автономные необитаемые и обитаемые аппараты, которые могут погружаться на глубину до шести тысяч метров. Они предназначены для видеосъёмки и классификации расположенных на морском дне объектов, проведения подводных технических работ при помощи манипуляторного устройства, обследования подводных сооружений, а также для доставки на грунт или подъёма на поверхность разных предметов до 200 килограммов. Кроме того, «Янтарь» может использоваться в спасательных целях. Установленное на нём оборудование позволяет вести поиск затонувших объектов на дне. Судно способно принимать на борт вертолёты.

Западные СМИ неоднократно отмечали, что корабль постоянно появляется там, где проложены важнейшие магистральные подводные линии связи.

Ранее океанографическое судно Балтийского флота РФ «Адмирал Владимирский» вошло в Центральный регион Атлантики. Моряки занимались исследовательскими работами для обновления карт. Научные расчёты экипаж провёл до отметки, где начинается океанический разлом Сан-Паулу, писал NEWS.ru.