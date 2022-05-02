Дания возобновила работу своего посольства в Киеве

Фото Артём Соболев/NEWS.ru

Власти Дании объявили о возобновлении работы посольства королевства в Киеве, сообщает RTBF. Это произошло во время неожиданного визита министра иностранных дел Дании Джеппе Кофода на Украину.

Это символ поддержки Украины и украинского народа со стороны датчан, сегодня вновь открываются двери посольства Дании, — сказал министр.

Датское посольство в Киеве было временно закрыто из-за военной спецоперации России. Дипломаты сначала открыли временное представительство во Львове, а затем и вовсе уехали с Украины.

В середине апреля МИД Украины заявил о возобновлении работы 16 диппредставительств в Киеве. Речь идёт о представительстве Евросоюза, а также о посольствах Франции, Италии, Литвы, Латвии, Эстонии, Турции, Польши, Чехии, Словении, Молдавии, Ватикана, Грузии, Ирана, Казахстана, Туркмении и Таджикистана.

В январе — феврале 2022 года ещё до начала военной спецоперации России многие страны эвакуировали свои дипмиссии из Киева на запад Украины или за пределы страны. Некоторые посольства выехали уже после начала специальной операции.

В начале апреля президент Украины Владимир Зеленский призвал зарубежные страны вернуть посольства. После этого Евросоюз возобновил дипломатическое присутствие в Киеве.