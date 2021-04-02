Чёткая позиция: на Украине заявили, что Зеленский готов «пролить кровь»

https://static.news.ru/photo/adf330fe-be34-11ea-95ee-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Чёткой позицией президента Украины Владимира Зеленского является готовность проливать кровь и задействовать все имеющиеся военные средства в случае войны с Россией. Об этом заявил представитель страны в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

В эфире YouTube-канала Ukrlife.tv Арестович рассказал , почему, по его личным представлениям, РФ не торопится нападать на Украину.

Все эти планы российской войны против нас <...> упираются только в одно: они прольют столько крови, что им не понравится, — заявил он.

Дипломат подчеркнул, что в случае конфликта Киев будет готов «работать по полной», всеми средствами, которые имеются в наличии у ВСУ. Подобной позиции придерживается, по словам Арестовича, президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее Арестович заявил о том, что начавшиеся масштабные учебные манёвры НАТО Defender Europe 2021 преследуют цель отработать боевые действия против России в акваториях Балтийского и Чёрного морей. Об этом писал NEWS.ru.