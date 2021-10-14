Число жертв нападения лучника в Норвегии выросло до пяти

Не менее четырёх человек погибли в Норвегии после того, как злоумышленник открыл в общественном месте стрельбу из лука. Об этом сообщает газета VG.

По меньшей мере четверо убиты, сообщают источники VG, — написала газета. Инцидент произошёл на юге страны в людном месте, где много магазинов. Полиция не исключает версию теракта. При этом правоохранители...