Число жертв нападения лучника в Норвегии выросло до пяти
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
01:04, 14 октября 2021
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До пяти увеличилось число жертв нападения злоумышленника с луком и стрелами норвежском Конгсберге. Также стало известно о раненом полицейском. Об этом сообщает телеканал NRK.
По меньшей мере пятеро убитых. Также есть несколько раненых, в том числе сотрудник полиции в штатском, — сообщил телеканал.
Ранее сообщалось о четырёх жертвах лучника.
Инцидент произошёл на юге страны в людном месте, где много магазинов. Мужчина открыл стрельбу из лука по людям. Полиция не исключает версию теракта. При этом правоохранители подчёркивают, что стрелок действовал в одиночку.