Число пострадавших при взрыве в Париже увеличилось Глава МВД Франции Дарманен: при взрыве в Париже пострадали 37 человек

Фото: Peter Adams / XINHUA / Global Look Press

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что по меньшей мере 37 человек пострадали в результате взрыва в пятом округе Парижа, передает РИА Новости. Отмечается, что до этого речь шла о 16 пострадавших. По его словам, в настоящее время в больнице в тяжелом состоянии находятся четыре человека.

Взрыв произошел в здании Американской академии Парижа на улице Сен-Жак. Четверо пострадавших в тяжелом состоянии. Не исключено, что ночью под завалами будут обнаружены тела, — сказал Дарманен.

Глава французского ведомства добавил, что власти до сих пор не установили причину взрыва.

О том, что в центре Парижа произошел взрыв ранее сообщил портал BFMTV. По данным портала, взрыв произошел около 17 часов вечера. В здании вспыхнул пожар. Часть фасада рухнула на проезжую часть. В тушении пожара приняли участие 270 пожарных и 70 единиц пожарной техники. Жители двух ближайших домов были эвакуированы.

11 мая в центре Милана прогремел взрыв, огнем были охвачены несколько машин. Очевидцы распространили кадры пожара в социальных сетях. На них виден огромный столб черного дыма и горящие машины.