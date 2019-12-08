Число жертв пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса увеличилось до 10. Ранее сообщалось о пяти погибших.
Тела четырёх человек были обнаружены в ходе разбора завалов на месте происшествия 7 и 8 декабря. Кроме того, в больнице скончался от травм один из спасателей,
К настоящему времени в больницах остаются девять пострадавших. Информация о пропавших без вести не обновлена. Ранее таковых насчитывалось 10 человек.
Как писал NEWS.ru, президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днём траура по погибшим в результате пожара.
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