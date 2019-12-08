https://static.news.ru/photo/afbd62de-1997-11ea-8cc5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergey Starostenko/XinHua/Global Look Press

Число жертв пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса увеличилось до 10. Ранее сообщалось о пяти погибших.

Тела четырёх человек были обнаружены в ходе разбора завалов на месте происшествия 7 и 8 декабря. Кроме того, в больнице скончался от травм один из спасателей, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

К настоящему времени в больницах остаются девять пострадавших. Информация о пропавших без вести не обновлена. Ранее таковых насчитывалось 10 человек.

Как писал NEWS.ru, президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днём траура по погибшим в результате пожара.