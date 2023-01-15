Число погибших при попадании ракеты в жилой дом в Днепре возросло до 21

Фото: Соцсети

В результате попадания ракеты в жилой дом в Днепре погиб 21 человек, в том числе один ребенок, сообщил в своем Telegram-канале глава облсовета Николай Лукашук. Ранее было известно о гибели 18 человек.

21 погибший, один ребенок. Ранены 73 человека, из них 14 — дети. Спасены 38 человек, из них — шестеро детей, — написал Лукашук.

Он добавил, что неизвестна судьба еще 35 человек. Их поиски и разбор завалов на месте происшествия продолжаются.

Ракета попала в многоэтажный жилой дом в Днепре вечером 14 января. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что причиной стала работа украинских средств ПВО — они сбили летевшую над городом ракету, а та упала на один из подъездов дома и взорвалась.

Экс-депутат Верховной рады Илья Кива предположил, что удар по дому был организован главой украинской контрразведки Александром Покладом. По мнению парламентария, это могло быть сделано с целью обвинить Россию в военных преступлениях, а также потребовать от Запада увеличения поставок оружия.