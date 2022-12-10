Черногорский политик Медоевич обвинил власти в связях с мафией

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Лидер парламентского «Движения за перемены» Небойша Медоевич заявил, что экс-руководство Черногории во главе с Демократической партией социалистов (ДПС) президента Мило Джукановича срослось с мафией. По его словам, об этом свидетельствует задержание спецпрокурора Саши Чадженовича, обвинявшего спецслужбы России и черногорских политиков в подготовке госпереворота в 2016 году, сообщает РИА Новости.

Политик отметил, что спецпрокурора, который вел дела против организованной преступности, самого подозревают в причастности к ней. По словам Медоевича, в ближайшее время не исключено задержание и бывшего начальника Чадженовича — Миливое Катнича, занимавшего ранее должность главного спецпрокурора.

Обвинения в отношении экс-председателя Верховного суда, ожидаемые обвинения в адрес бывшего главного спецпрокурора и сына главного оперативника спецслужбы и полиции доказывают, что в Черногории была стерта граница между государством и мафией, — цитирует политика агентство.

Он добавил, что за 30 лет правления Черногорией ДПС настолько криминализировала страну, что она превратилась в «Колумбию на Адриатике», а сама партия стала политическим крылом мафии. По мнению Медоевича, судебные и правоохранительные органы республики, а также спецслужбы необходимо очистить от лиц, связанных с мафией и Джукановичем.

Однако правительство страны работает в техническом мандате из-за вотума недоверия, поэтому Спецпрокуратуре не хватает политической поддержки, а борьба с преступностью не относится к числу приоритетов, считает Медоевич.

Вотум недоверия правительству Черногории был вынесен парламентом в августе. Депутаты обвинили кабмин во главе с премьер-министром Дританом Абазовичем в неисполнении обязательств по приближению к членству страны в Евросоюзе. Глава правительства в свою очередь заявил, что страной 30 лет управляют организованная преступность и наркокартели.