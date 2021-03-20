Черногория разрешила въезд россиянам, вакцинированным «Спутником V»

https://static.news.ru/photo/ef25e784-8a20-11eb-b17b-96000091f725_660.jpg Фото: Martin Siepmann/imageBROKER.com/Global Look Press

Власти Черногории разрешили въезд в страну туристам из России при условии наличия у них антител к коронавирусу, отрицательного ПЦР-теста или сертификата о вакцинации «Спутником V».

Границы Черногории открыты для туристов из России. Граждане Российской Федерации могут быть уверены, что они смогут приехать в Черногорию с сертификатом о вакцинации «Спутником V», — сообщила РИА Новости госсекретарь по туризму Минэкономразвития Черногории Ивана Джурович.

Она уточнила, что подтверждение о вакцинации от коронавируса должно быть выдано не менее чем за семь дней до прибытия в страну.

По словам Джурович, ПЦР-тест должен быть сделан не позднее чем за 48 часов до прибытия в страну, положительный результат анализа на антитела считается действительным до 30 дней.

Черногория планирует приобрести ещё одну партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». В конце февраля в страну прибыла первая партия «Спутника V» из России, а также две партии из Сербии.

Как писал NEWS.ru, с 22 марта власти Греции увеличили число разрешений на въезд в страну для граждан России с 500 до 4 тысяч в неделю. Прежний лимит был установлен 7 сентября 2020 года в связи с распространением коронавируса. Новое постановление будет действовать до 5 апреля.

В данный момент в Грецию запрещён въезд граждан третьих стран, кроме государств Евросоюза и Шенгенского соглашения. Исключение составляют также постоянные жители десяти государств, включая Россию. Они могут въезжать на греческую территорию исключительно воздушным путём через три аэропорта — Афин, Салоников и Ираклиона. При прилёте в Грецию граждане РФ должны иметь отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, взятый не позднее чем за 72 часа, со справкой на английском языке с указанием всех данных. Без него пассажир не будет допущен даже на борт самолёта. Кроме того, за день до прибытия в страну россияне должны заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form), указав свои контактные данные в Греции. В аэропорту прилёта им может быть сделан выборочный тест на коронавирус.