Черногория отменит для россиян все ограничения

https://static.news.ru/photo/7dbe444c-a1f4-11eb-aa59-96000091f725_660.jpg Фото: Martin Siepmann/imageBROKER.com/Global Look Press

Власти Черногории планируют снять все введённые из-за распространения коронавируса ограничения для туристов из России, рассказал министр финансов европейской страны Милойко Спаич.

Аналогичные послабления ввели для граждан Белоруссии, Украины и Северной Македонии. По новым правилам туристам не нужно предоставлять отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.

Рады сообщить вам, что для посещения Черногории в туристический сезон — 2021 для граждан Российской Федерации, Республики Беларусь, Украины и Северной Македонии будут сняты все ограничительные меры, в том числе ПЦР-тестирование, — написал он в Twitter.

Ранее власти Черногории продлили период, в течение которого россияне могут оставаться в стране без визы до 90 дней. Новые правила действуют с 1 апреля до 31 октября. В этот период россияне могут ездить в страну на 90 дней с загранпаспортом без визы. Однако в ведомстве напомнили о необходимости получать соответствующие документы при поездке в страну для работы или учёбы.