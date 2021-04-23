Премьер Чехии: Москва уничтожила отношения с Прагой

https://static.news.ru/photo/375486d2-a425-11eb-a0e6-96000091f725_660.jpg Андрей Бабиш Фото: Ondrej Deml/CTK/Global Look Press

Россия уничтожила взаимоотношения с Чехией, которые сейчас находятся на точке замерзания. Однако Прага заинтересована в корректных отношениях с официальной Москвой. Об этом в интервью региональному изданию Deník заявил чешский премьер-министр Андрей Бабиш.

Отношения между Москвой и Прагой ухудшились на фоне обвинений в адрес российских спецслужб, которых в Чехии назвали причастными к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Вслед за этим из страны были высланы 18 россиян. Москва в ответ выдворила 20 чешских дипломатов.

Бабиш подчеркнул, что Россия имела возможность исправить сложившуюся ситуацию, однако шансом этим страна не воспользовалась. По словам премьера, именно Москва виновна в уничтожении двусторонних отношений.

Также политик ответил на вопрос о союзниках Праги по НАТО и ЕС и их планах на высылку российских дипломатов в знак солидарности с Чехией.

На следующем заседании Евросовета я призову наших партнёров, чтобы приступили к этому, — заявил Бабиш.

21 апреля глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России до полудня следующего дня вернуть выдворенных дипломатов в Москву. В противном случае, пригрозил он, численность сотрудников российского посольства в Праге будет сокращена до количества оставшихся работников дипмиссии в Москве. Таким образом, из Чехии решено выслать порядка 60 сотрудников российского посольства. В Кремле ультиматум сочли неприемлемым.

Днём 22 апреля Кулганек объявил, что решение о высылке дипломатов в Россию «вступает в силу с сегодняшнего дня». Сократить численность персонала дипмиссии в Праге предстоит до конца мая.

Ранее стало известно, что в чешском городе Брно стены российского генконсульства облили кетчупом.