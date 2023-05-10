Чехия передаст ВСУ два ЗРК «Куб» Президент Чехии Павел: Прага передаст Киеву два зенитно-ракетных комплекса «Куб»

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Зенитно-ракетный комплекс «Куб»

Прага передаст Киеву два зенитно-ракетных комплекса «Куб», заявил в эфире Чешского радио президент Чехии Петр Павел. ВСУ смогут сразу использовать эти комплексы, поскольку их военные прошли обучение. Также ранее Чехия передала Украине сотню танков и почти столько же БТР.

Если иметь в виду то, что уже получила [из Чехии] Украина, то есть почти сотню танков, примерно столько же БТР и множество боеприпасов, то сейчас находятся в стадии передачи две системы ПВО «Куб» с весьма большим количеством ракет, которые Украина может сразу использовать, потому что военнослужащие обучены подобного рода технике, — заявил Павел.

Также Чехия может поставлять на Украину боеприпасы не только из собственных источников, но и из третьих стран. Отдельно Павел рассказал о возможности передать Киеву самолеты L-159 с перспективой на перевооружение.

Кроме того, стоит задуматься над тем, могли бы мы поставлять Украине наши самолеты L-159 с определенным видением и перспективой на перевооружение. И они в качестве самолетов прямой боевой поддержки именно в контрнаступлении могли бы Украине существенно помочь, — сказал президент Чехии.

9 мая Пентагон объявил, что Вашингтон выделит Киеву очередной пакет военной помощи на $1,2 млрд. В списке поставок — оборудование для интеграции западных пусковых установок ПВО, ракет и радиолокационных станций с украинскими системами ПВО, боеприпасы для противодействия беспилотным авиасистемам и артиллерийские снаряды калибра 155 мм.