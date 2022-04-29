Чехия отказалась платить за российский газ в рублях

Премьер-министр Чехии Пётр Фиала / Фото Fot.Tedi/Newspix.Pl/Global Look Press

Чехия не планирует платить за российский газ в рублях, заявил премьер-министр страны Пётр Фиала на совместной пресс-конференции с польским коллегой Матеушем Моравецким. По его словам, это является нарушением западных санкций, сообщается на сайте правительства страны.

Если говорить о платежах в рублях, то Чехия не собирается поддаваться шантажу России. Ошибка, если некоторые страны и компании соглашаются на это. Это нарушение санкций. Это опасно, — сказал Фиала.

Ранее стало известно, что ведущая датская энергетическая компания Ørsted не собирается оплачивать поставки российского газа в рублях. Об этом говорится в заявлении её генерального директора Мадса Ниппера. По его словам, датский импортёр не собирается заключать новые долгосрочные контракты с российским контрагентом, а также продлевать уже действующие контракты.

Польша также отказалась платить за российский газ в рублях. Уполномоченный правительства страны по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Пётр Наимский заявил, что Польша больше не будет покупать газ в России. После этого «Газпром» прекратил поставки топлива в страну. Также российский газ перестал поступать в Болгарию.