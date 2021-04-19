Чехия отказалась от услуг «Росатома» по строительству АЭС

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Правительство Чехии исключило российскую компанию «Росатом» из списка кандидатов на строительство атомной электростанции в стране, сообщил министр промышленности и торговли страны Карел Гавличек.

Такое решение было принято после появления информации о причастности российских спецслужб к взрывам на складе боеприпасов в Врбетице. В результате осталось только три кандидата на достройку электростанции «Дукованы», передаёт РИА Новости.

Правительство приняло единодушное решение о том, что в числе кандидатов на участие в тендере на достройку АЭС «Дукованы» остаются три фирмы: американская Westinghouse, французская EdF и южнокорейская KHNP. Российская фирма «Росатом» в свете новой известной информации не будет участвовать в тендере, — подчеркнул он.

Планируется, что новый энергоблок АЭС «Дукованы» начнут строить в 2029 году, а завершать строительство собираются в 2036 году. На проект выделено около €6 млрд (около $7,1 млрд). Победителя тендера определят не позднее 2024 года.

Накануне исполняющий обязанности министра иностранных дел Чехии Ян Гамачек сообщил, что Прага отказывается от поставок российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

17 апреля власти Чехии потребовали от 18 сотрудников посольства РФ покинуть страну в течение 48 часов. В Праге считают, что дипломаты являются сотрудниками российских спецслужб и причастны к взрывам на военных складах на востоке Чехии в 2014 году. Москва в качестве ответной меры выслала ряд чешских дипломатов. После их отъезда в диппредставительстве республики останутся всего пять штатных сотрудников. Гамачек отмечал, что реакция России на высылку чешских дипломатов оказалась сильнее, чем ожидалось.