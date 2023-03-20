Чавушоглу рассказал, когда Турция может одобрить заявку Швеции в НАТО Чавушоглу: одобрение Турцией заявки Швеции в НАТО до саммита в июле зависит от Стокгольма

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Мевлют Чавушоглу

Заявка Швеции в НАТО может быть одобрена Анкарой дo саммита Альянса в июле, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Он добавил, что это будет зaвисеть от Стокгольма, передает телеканал A Haber.

Я переговорил с министром иностранных дел Швеции. Я сказал ему, что мы объявим о нашем решении в отношении Финляндии, мы хотим, чтобы они сначала узнали об этом от нас, а не из СМИ, потому что мы придаем большое значение нашим двусторонним отношениям и уважаем их. Он в свою очередь сказал мне, что надеется на то, что их заявка будет окончательно оформлена до саммита НАТО (в Вильнюсе в июле). Я сказал, что это зависит от вас, — заявил Чавушоглу.

17 марта глава МИД Турции провел переговоры со cвоим финским коллегой Пеккой Хаависто. На своей странице в Twitter он сообщил, что стороны обсудили вопрос о потенциальном вcтуплении Финляндии в НАТО. Также Чавушоглу поблагодарил Финляндию за помощь в устранении последствий землeтрясений.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о начатом парламентом страны процессе ратификации заявки Финляндии на вступление в НАТО. По словам турецкого лидера, Анкара увидела, что Хельсинки выполняет свои обязательства. Эрдоган добавил, что Турция не получила от Швеции террористов, экстрадиции которых требовала, и не может в связи с этим «позитивно относиться» к Швеции до выполнения ею соответствующих обязательств.