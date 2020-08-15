Цепкало сообщил, что в России тоже находится в розыске

https://static.news.ru/photo/737316aa-df0f-11ea-989b-fa163e074e61_660.jpg Валерий Цепкало Фото: facebook.com/valerytsepkalo

Бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало заявил, что сейчас находится на Украине. По его словам, в России он находится в розыске, как и в Белоруссии.

Он отметил, что не поедет на территорию РФ в связи с заведением уголовного дела, передаёт РИА Новости.

Сейчас я в Украине. В Россию я точно не намерен ехать, если я там нахожусь в базе данных уголовного розыска, — подчеркнул он.

По его словам, у России и Белоруссии единая база данных розыска. В связи с этим заведения уголовного дела в РБ досочно для начала розыска, в том числе, в РФ.

Я думаю, что на самом деле это просто автоматически происходит. То есть если у нас единая база данных — Белоруссии и России, и если белорусы меня внесли, то автоматически в России я оказываюсь отраженным, — сказал политик.

В отношении Цепкало в Белоруссии было возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в получении взятки. Эта статья предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет. По данным СМИ, в России его объявили в международный розыск.

Цепкало покинул Белоруссию после отказа в регистрации в качестве кандидата на выборах (по версии Центризбиркома, многие подписи его сторонников были бракованными) и ареста двух других оппозиционных политиков Сергея Тихановского (обвинили в организации беспорядков) и Виктора Бабарико (обвинили в даче взятки, уклонении от уплаты налогов и отмывании денег).

В Белоруссии в течение нескольких дней проходят массовые протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе Лукашенко. Протесты сопровождаются жёсткими задержаниями, один человек погиб, писал NEWS.ru.