Цена на газ в Европе впервые с марта превысила $3200 за тысячу кубометров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Европе впервые с марта биржевые цены на газ превысили отметку в $3200 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Общий рост стоимости топлива с начала дня составляет 8%.

Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах на начало торгов составляла чуть выше $3080 (+3%). По состоянию на 10.10 мск цены поднялись на 8%, до $3232,5 за одну тысячу кубометров газа.

Несколькими днями ранее цена на газ достигла $2861,6 за 1 тысячу кубометров, что стало рекордным показателем за всю историю функционирования газовых хабов в Европе с 1996 года. Подорожание топлива было вызвано сообщением «Газпрома» о приостановке прокачки газа по «Северному потоку» с 31 августа по 2 сентября в связи с плановым техобслуживанием турбины на компрессорной станции «Портовая».

Ценовой рекорд в $3892 на газовые фьючерсы в Европе был зафиксирован 7 марта, тогда расчетная цена по итогам дня составила $2560,7 за тысячу кубометров.