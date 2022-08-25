Цена электроэнергии в ЕС обновила исторические максимумы Цена электроэнергии в ряде стран ЕС превысила €700 за МВт/ч

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

В некоторых странах Евросоюза цена электроэнергии на рынке «на сутки вперед» с поставкой 26 августа обновила исторические максимумы, преодолев отметку в €700 за МВт/ч, свидетельствуют данные биржи Nord Pool. Так, в Австрии она составила €707,23 за МВт/ч.

Во Франции стоимость электроэнергии поднялась до €706,32 за МВт/ч, а в Бельгии €700,41 за МВт/ч.

В Дании, Германии и Нидерландах цены также стали рекордными, хотя и не достигли планки в €700. Там стоимость МВт/ч колебалась в пределах €693,83 - €699,44.

Стоимость электроэнергии растет вслед за подорожанием газа. 25 августа цена газа в Европе в ходе торгов впервые с марта превысила $3200 за тысячу кубометров. Общий рост стоимости топлива составил 8%. Несколькими днями ранее цена на газ достигла $2861,6 за тысячу кубометров, что стало рекордным показателем за всю историю функционирования газовых хабов в Европе с 1996 года.