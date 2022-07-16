Алексей Кожушкин

Экс-участника теробороны ВСУ заподозрили в изнасиловании и убийстве ребенка Бывший участник теробороны Украины подозревается в изнасиловании и убийстве ребенка, а также женщины в Херсонской области

16 июля 2022 в 20:08

Фото: shutterstock