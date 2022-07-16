Временное управление МВД России по Херсонской области раскрыло дело об изнасиловании и убийстве ребенка, а также женщины. В совершении преступлений подозревается бывший участник территориальной обороны Украины, сообщается в Telegram-канале военно-гражданской администрации региона.
Временным управлением МВД России по Херсонской области по горячим следам раскрыто тяжкое преступление: изнасилование и убийство женщины и ребенка, — говорится в сообщении.
Личность задержанного не раскрывается.
Ранее Следственный комитет России предъявил обвинение солдату ВСУ Антону Череднику, убившему жителя Мариуполя из-за неправильного произношения слов на украинском языке. Против военнослужащего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов).