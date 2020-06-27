«Быть АнтиРоссией»: украинский ведущий сформулировал цель страны

Известный своими резкими антироссийскими высказываниями львовский телеведущий Остап Дроздов рассказал о своём видении целей существования Украины как проекта.
Дроздов заявил, что Украина, по его мнению, должна являться антироссийским проектом, призванным отрицать всё российское как насильственно оккупационное, иначе страна ему неинтересна. Ведущий
Я вообще Украину как проект — и гуманитарный, и государственнический — расцениваю исключительно как АнтиРоссию. Другой цели существования независимой Украины нет. Она всегда может быть независимой, но пророссийской, но тогда это не Украина. Она может быть независимой, переходной, малороссийской, как сейчас, — это не Украина. А, собственно, Украина как антироссийский проект, который призван отрицать все русское как насильственно оккупационное и привнесенное через насильственные действия — собственно, это и есть суть. Без этого мне это неинтересно вообще. Меня ввиду этого сегодняшняя Украина не интересует, она не хочет быть антироссийской, — заявил он.
Также он сообщил, что ненавидит украинцев, которые не придерживаются антироссийских взглядов и не хотят влиять на развитие своей страны. Дроздов назвал таких граждан придурками и признался, что несчастен, так как у него нет большого числа единомышленников. Из-за этого он готов «задушить голыми руками Украину».
Я ненавижу Украину из-за тех всех придурков, которые тут живут, не хотят делать это своей страной, которые и дальше сидят в одном месте у нашего северного соседа, — сказал он.
Остап Дроздов не впервые выступает со столь скандальными заявлениями. В конце мая 2020 года в эфире своего YouTube-канала он пожелал гибели жителям Крыма и Донбасса, а также заявил, что является сторонником тотальной блокады обоих регионов и их надо оставить без света и воды.
Как писал NEWS.ru ранее, сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец прокомментировал слова украинского телеведущего о том, что жителям Крыма и Донбасса лучше погибнуть. Он считает, что журналист похож на героя книги Михаила Булгакова «Собачье сердце» Полиграфа Шарикова.
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