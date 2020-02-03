Реформирование бундестага — вопрос, который немецкие парламентарии безуспешно пытаются решить не первый год. Ситуация достигла критической черты ещё в 2017 году, когда разница между числом предусмотренных законом мест и количествам занимаемых депутатами кресел перевалила за сто. Урегулировать проблему необходимо до выборов 2021 года.

Вице-президент бундестага, социал-демократ Томас Опперман предложил провести открытое голосование по парламентской реформе, поскольку вопрос требует оперативного вмешательства.

Если большая коалиция не внесёт собственное предложение по верхнему пределу (мест в бундестаге. — NEWS.ru), то голосование должно стать открытым, — сказал он Der Spiegel, подчеркнув готовность отдать свой голос за оппозицию.

Как писал NEWS.ru, общее число мест в бундестаге, согласно действующим правилам, составляет 598: из них одна половина отводится политикам, избираемым в ходе прямого голосования по избирательным округам, а другая — тем, кто проходит по партийным спискам. Но в действующем составе федерального собрания по итогам выборов 2017-го оказалось 709 парламентариев, а предыдущем (по результатам выборов 2013-го) — 630. Эксперты прогнозируют, что без проведения реформы в бундестаге после 2021-го окажется уже более 800 человек. Причина дисбаланса — в так называемых компенсирующих мандатах, призванных уравновесить распределение парламентских кресел среди политических партий.

Оппозиция, которую упоминает Опперман, — фракции «Зелёных», Свободной демократической партии (СвДП) и «Левых» — в октябре 2019 года внесла собственное предложение по разрешению сложившейся ситуации. Политики предложили сократить число избирательных округов с 299 до 250, ограничить общее число мест в бундестаге до 630 и упразднить компенсирующие мандаты.

Томас Опперман M. Popow/www.imago-images.de/Global Look Press

Принять это предложение на закрытом голосовании на данный момент невозможно — фракции не могут договориться между собой таким образом. Правительственная коалиция, в которую входят Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) и блок ХДС/ХСС, выступает против реформы главным образом из-за вопроса о компенсирующих мандатах. Христианско-социальный союз традиционно за их счёт получает довольно много дополнительных мест в бундестаге и не готов их терять. Такая позиция находит понимание у их коллег из Христианско-демократического союза. Теоретически социал-демократы могут поддержать оппозиционное предложение, однако такой шаг серьёзно обострит отношения внутри правящей коалиции, которые и без того не лишены трений.

Фракции «Зелёных», СвДП и «Левых» выступают с критикой позиции правящей коалиции и связывают её бездействие с тем, что их оппоненты преследуют личные интересы в ущерб государственным. Условная оппозиция в такой ситуации видит единственный путь — вынести проект реформы на открытое голосование, где парламентарии не обязаны проявлять партийную солидарность.

Впрочем, фракции бундестага уже пытались выработать совместное предложение по реформе парламента, а его президент Вольфганг Шойбле даже инициировал создание специальной группы. Тем не менее из-за разногласий между партиями эта комиссия распалась в апреле 2019 года.

Предложенный вариант реформы — не первая попытка справиться с растущим числом мест в парламенте. Впервые идею об «оптимизации» озвучивал в 2016-ом году Норберт Ламмерт, занимавший на тот момент пост главы бундестага . В январе 2019-го Томас Опперман в интервью газете Welt также говорил о необходимости ужать парламент: он предлагал сократить число избирательных округов до 240 и включать от каждой партии в избирательные списки для прямого голосования не по одному, а по два человека — мужчину и женщину. Так он хотел уравнять шансы между представителями двух полов.

Своё видение реформы озвучивал и министр экономики Германии Петер Альтмайер. В ноябре 2019-го он выступил за сокращение бундестага на 40 мест каждые четыре года, пока не будет достигнуто «разумное число». Альтмайер также предлагал пойти дальше — сократить кабинет министров и число секретарей правительственных чиновников.

Новый раунд обсуждения предложений «Зелёных», СвДП и «Левых» по реформе должен состояться в феврале 2020-го, но конкретной даты переговоров пока нет.