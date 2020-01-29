https://static.news.ru/photo/715f6a1c-428e-11ea-9172-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christian Spicker/www.imago-images.de/Global Look Press

Председатель Бундестага Вольфганг Шойбле предупредил о недопустимости умаления вины нацистов и оправдания их действий во время Второй мировой войны. С таким заявлением он выступил в парламенте Германии во время «Часа памяти». Мероприятие посвятили 75-летию освобождения Красной армией концлагеря Освенцим.

Политик добавил, что до сих пор предпринимаются попытки преуменьшить значение преступлений гитлеровцев, а в самой ФРГ по-прежнему присутствуют антисемитские и расистские настроения, пишет ТАСС. По его словам, Берлин осознаёт свою историческую ответственность.

Тот, кто подрывает этот фундамент, потерпит поражение <...> Постоянно существовали попытки — и они до сих пор существуют — преуменьшения значения преступлений, — резюмировал Шойбле.

27 января 1945 года советские солдаты освободили концлагерь Освенцим (Аушвиц-Биркенау). На тот момент в нём осталось чуть больше 7 тысяч узников. Из них несколько сотен детей. По данным мемориального комплекса и музея Освенцима, за Вторую мировую войну в лагере погибли от 1,1 до 1,5 млн человек. Около 1 млн (90%) из них были евреями.

Накануне нынешний лидер Украины — Владимир Зеленский — обвинил СССР наравне с фашистской Германией в развязывании Второй мировой войны. Об этом политик заявил после встречи с польским коллегой Анджеем Дудой.

Ранее NEWS.ru сообщал, что посольство США в Дании назвало ошибкой утверждение об освобождении нацистского лагеря Аушвиц-Биркенау американцами. В дипмиссии уточнили, что ошибка была допущена непреднамеренно и опубликовали новый пост.