В Великобритании опубликовали новые фото Кейт Миддлтон в честь её 40-летия
Антон Соловьев
Антон Соловьев
12:31, 09 января 2022
Фото: twitter.com/KensingtonRoyal
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9 января герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон отмечает 40-летний юбилей. В этой связи Букингемский дворец опубликовал фотографии именинницы в Twitter. Снимки впоследствии будут выставлены в графстве Беркшир, где она выросла, в Сент-Эндрюсском университете, где она познакомилась с принцем Уильямом, а также на острове Англси.
Эти новые фотографии, выпущенные в честь 40-летия Кейт Миддлтон, и будут показаны сообществу в трёх значимых местах — Беркшир, Сент-Эндрюс и Англси — как часть общенациональной выставки «Возвращение домой» в преддверии открытия Национальной портретной галереи в 2023 году, — говорится в сообщении Букингемского дворца.
These new portraits which have been released to mark the 40th will be shown in the community in three meaningful places: Berkshire, St Andrews, and Anglesey, as part of the @NPGLondon nationwide Coming Homeâ exhibition, ahead of the Gallery reopening in 2023.
В конце прошлого года принц Гарри и Меган Маркл опубликовали традиционные рождественские семейные фотографии. Несмотря на то что супружеская чета официально отказалась от полномочий членов королевской семьи, она решила поддержать установленное в Великобритании правило и предала огласке публики свои снимки.
В частности, на фото Гарри и Маркл впервые показали своего второго ребёнка.