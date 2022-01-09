В Великобритании опубликовали новые фото Кейт Миддлтон в честь её 40-летия

9 января герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон отмечает 40-летний юбилей. В этой связи Букингемский дворец опубликовал фотографии именинницы в Twitter. Снимки впоследствии будут выставлены в графстве Беркшир, где она выросла, в Сент-Эндрюсском университете, где она познакомилась с принцем Уильямом, а также на острове Англси.

Эти новые фотографии, выпущенные в честь 40-летия Кейт Миддлтон, и будут показаны сообществу в трёх значимых местах — Беркшир, Сент-Эндрюс и Англси — как часть общенациональной выставки «Возвращение домой» в преддверии открытия Национальной портретной галереи в 2023 году, — говорится в сообщении Букингемского дворца.

These new portraits which have been released to mark the 40th will be shown in the community in three meaningful places: Berkshire, St Andrews, and Anglesey, as part of the @NPGLondon nationwide Coming Homeâ exhibition, ahead of the Gallery reopening in 2023.



Paolo Roversi pic.twitter.com/l0sEerPfhH — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) January 9, 2022

Delighted to share a new portrait of The Duchess ahead of her 40th birthday tomorrow.



This is one of three new portraits which will enter the permanent collection of the @NPGLondon , of which The Duchess is Patron.



Paolo Roversi pic.twitter.com/55Z5qBMLaP — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) January 8, 2022

В конце прошлого года принц Гарри и Меган Маркл опубликовали традиционные рождественские семейные фотографии. Несмотря на то что супружеская чета официально отказалась от полномочий членов королевской семьи, она решила поддержать установленное в Великобритании правило и предала огласке публики свои снимки.

В частности, на фото Гарри и Маркл впервые показали своего второго ребёнка.