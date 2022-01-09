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В Великобритании опубликовали новые фото Кейт Миддлтон в честь её 40-летия

12:31, 09 января 2022
В Великобритании опубликовали новые фото Кейт Миддлтон в честь её 40-летия Фото: twitter.com/KensingtonRoyal
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9 января герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон отмечает 40-летний юбилей. В этой связи Букингемский дворец опубликовал фотографии именинницы в Twitter. Снимки впоследствии будут выставлены в графстве Беркшир, где она выросла, в Сент-Эндрюсском университете, где она познакомилась с принцем Уильямом, а также на острове Англси. 

Эти новые фотографии, выпущенные в честь 40-летия Кейт Миддлтон, и будут показаны сообществу в трёх значимых местах — Беркшир, Сент-Эндрюс и Англси — как часть общенациональной выставки «Возвращение домой» в преддверии открытия Национальной портретной галереи в 2023 году, — говорится в сообщении Букингемского дворца. 

В конце прошлого года принц Гарри и Меган Маркл опубликовали традиционные рождественские семейные фотографии. Несмотря на то что супружеская чета официально отказалась от полномочий членов королевской семьи, она решила поддержать установленное в Великобритании правило и предала огласке публики свои снимки.

В частности, на фото Гарри и Маркл впервые показали своего второго ребёнка.

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